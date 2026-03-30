Come funziona Ivory il social network europeo che sarà online dal 31 marzo – L’intervista

Il nuovo social network europeo, chiamato Ivory, sarà disponibile al pubblico a partire dal 31 marzo. La piattaforma, sviluppata in Italia, sarà lanciata con un primo test limitato a circa 1.000 utenti. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle funzionalità o sull'obiettivo di questa fase di avvio. La data di apertura ufficiale coincide con l'inizio della fase di test della rete sociale.

Il soft launch della nuova app made in Italy è previsto per il 31 marzo: si partirà con un bacino di utenza di circa 1.000 utenti che proveranno in anteprima tutte le features della piattaforma. Si avvicina quindi al via, il nuovo progetto europeo con radici italiane Ivory, che mira a creare un social network nel quale vengano valorizzati profili accademici, con pubblicazioni e un sistema verificato di recensioni da parte di utenti del settore. Ma non solo: sono previsti anche profili per utenti di qualunque natura e per professionisti dei diversi settori, così come un sistema di stories (rinominato brief ) per condividere momenti quotidiani. L’obiettivo: creare contenuti di qualità e dare spazio a tutte quelle persone che oggi non si sentono rappresentate dalle altre piattaforme. 🔗 Leggi su Open.online

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