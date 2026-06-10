Imma Battaglia, ex concorrente della prima edizione di The 50, ha commentato pubblicamente la lite tra Eva Grimaldi e Helena Prestes. La sua dichiarazione arriva dopo che il conflitto tra le due si è verificato durante il reality, andato in onda dal 22 maggio su Prime Video. Battaglia ha espresso il suo pensiero sulla vicenda senza entrare nei dettagli delle cause. La discussione tra le due partecipanti ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Imma Battaglia è stata tra le concorrenti della prima edizione di The 50, il reality show uscito lo scorso 22 maggio su Prime Video. L'attivista ha rilasciato un'intervista al portale Libero dove ha parlato della sua esperienza all'interno del nuovo programma. La donna ha ammesso di essere profondamente pentita di aver partecipato all'esperienza, visto che si è sentita molto a disagio, affermando: "non mi ha lasciato segni particolari se non aver confermato l’idea che ho rispetto ai social e alla manipolazione dei potenti sui giovani, che si lasciano illudere da guadagni che possono sembrare pazzeschi davanti alle ricchezze del mondo che ci governa". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50, Imma Battaglia rivela: “Ecco cosa penso della lite tra Eva Grimaldi e Helena Prestes”

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