Il nuovo reality show di Amazon Prime Video, intitolato The 50 Italia, ha recentemente iniziato le sue trasmissioni. In questa produzione, 50 personaggi del mondo dello spettacolo affrontano sfide sia mentali che fisiche, con l’obiettivo di vincere un montepremi finale. Tra i partecipanti, il cantante e influencer Federico Fusca ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche su due concorrenti femminili, Helena Prestes e Shaila Gatta. Le prime puntate sono ora disponibili sulla piattaforma streaming.

The 50 Italia è il nuovo reality show di Amazon Prime Video. La piattaforma ha appena lanciato le prime puntate del nuovo programma in cui 50 personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in sfide mentali e fisiche per ottenere un montepremi finale. Tra i protagonisti di questa edizione vi è Federico Fusca, popolare chef che spesso è ospite di E' sempre mezzogiorno su Rai 1. L'uomo ha rilasciato un'intervista al portale Leggo dove ha parlato della sua esperienza a The 50 Italia. Federico Fusca ha spiegato: "È stata un’esperienza completamente nuova per me. Io vengo da un mondo totalmente diverso: lavoro sui social, faccio televisione con Antonella Clerici da cinque anni, però non avevo mai fatto reality in vita mia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Federico Fusca rivela: “Ecco cosa penso di Helena Prestes e Shaila Gatta”

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