Durante il reality The 50 su Prime Video, Eva Grimaldi e Helena Prestes si sono scontrate in una discussione violenta. La lite è durata diversi minuti, con insulti e parole dure da entrambe le parti. Dopo uno scambio di accuse, le due si sono poi scusate. La scena è stata filmata e condivisa sui social, attirando molta attenzione tra i fan dello show.

Nel reality The 50 su Prime Video lo scontro tra Eva Grimaldi e Helena Prestes si trasforma in una lite durissima. Poi arrivano le scuse dell'attrice su Instagram. Il reality The 50 disponibile su Prime Video sta rapidamente diventando uno dei titoli più discussi della piattaforma. Il format mette in gioco 50 concorrenti, molti dei quali già esperti di reality e programmi televisivi, tra cui Helena Prestes, Eva Grimaldi e Antonella Elia, dando vita a dinamiche sempre più accese. La spaccatura nel cast: influencer contro volti storici dello spettacolo Nel corso delle puntate si è creata una netta divisione interna al gruppo. Da una parte creator e tiktoker, dall'altra personaggi con una lunga carriera televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The 50: Eva Grimaldi contro Helena Prestes, lite durissima e poi le scuse

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Eva Grimaldi si scusa con Helena Prestes dopo la polemica in The 50 Italia

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