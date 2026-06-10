TFA sostegno XI ciclo Università pronte ad erogare i corsi anche con poche iscrizioni

Le università sono pronte a partire con i corsi del TFA sostegno XI ciclo anche se il numero di iscrizioni rimane basso. Attualmente, si attende la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, che definirà il contingente di posti autorizzati per le diverse università e i livelli scolastici. La decisione sul numero di posti disponibili dipenderà da questo provvedimento, che ancora non è stato pubblicato.

TFA sostegno XI ciclo, si è in attesa della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con il contingente di posti autorizzati per Università e grado di scuola. Con nota ministeriale prot. n. 4660 del 14042026, il Ministero aveva comunicato un fabbisogno pari a zero per i posti della secondaria di II grado. Nonostante ciò, numerose Università hanno richiesto posti anche per questo grado di scuola, stante la necessità di erogare comunque il corso per i sovrannumerari dei cicli precedenti. L’Università Bicocca di Milano, che ha richiesto in totale 690 posti, assicura l’erogazione del corso, anche in presenza di poche iscrizioni (fatta salva l’autorizzazione ministeriale). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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