TFA sostegno XI ciclo | il percorso dell’Università Link per formare docenti specializzati nell’inclusione scolastica Iscrizioni entro il 27 maggio

L'università Link ha aperto le iscrizioni per il TFA Sostegno XI ciclo, un percorso di specializzazione rivolto alla formazione di docenti specializzati nell'inclusione scolastica. Il corso consente di prepararsi per svolgere attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità e si rivolge a coloro che desiderano ottenere la certificazione necessaria. Le iscrizioni devono essere completate entro il 27 maggio. La proposta fa parte di un'offerta formativa dedicata a qualificare gli insegnanti in questa specifica area di intervento.

L’università Link ha attivato il TFA Sostegno XI ciclo, il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità istituito ai sensi dell’art. 13 del D.M. 2492010 e finalizzato alla formazione degli insegnanti specializzati per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Con un’offerta formativa orientata alla. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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