A Teverola, i residenti del Rione Casaluce si oppongono alla costruzione di un nuovo centro di raccolta differenziata. Il Comune ha risposto affermando che il progetto è necessario per migliorare la gestione dei rifiuti. La discussione tra cittadini e amministrazione prosegue, con alcune persone che temono impatti ambientali e altre che sostengono l’utilità dell’opera. La questione resta al centro del dibattito pubblico nel quartiere.

Continua a far discutere il progetto per la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta a Teverola. A sollevare il caso è un gruppo di residenti del Rione Casaluce che, attraverso una lettera aperta indirizzata agli organi di informazione, denuncia quella che definisce una vicenda amministrativa destinata ad avere un forte impatto sul quartiere. Secondo quanto riferito dai cittadini, il progetto sarebbe stato individuato in un'area compresa nel Foglio catastale n. 5, particelle 5227, 5413 e 5414, una zona verde inserita all'interno del tessuto residenziale del quartiere. Nella lettera aperta, un cittadino parla di un vero e proprio "blitz burocratico", sostenendo che il sito individuato per il Centro Comunale di Raccolta sorgerebbe a ridosso delle abitazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Teverola, scontro sull’isola ecologica nel Rione Casaluce: residenti contro il progetto, il Comune replica

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