Incinta di 7 mesi costretta a girare tra Comune e vigili per buttare dei vestiti | la denuncia sull’isola ecologica

Una donna incinta di sette mesi ha trascorso una mattinata tra l’isola ecologica, chiamate telefoniche e uffici comunali per smaltire alcuni sacchi di vestiti usati. La donna ha riferito di aver dovuto recarsi più volte tra il Comune e i vigili urbani per completare la procedura di conferimento. La vicenda riguarda le difficoltà incontrate per smaltire i rifiuti tessili in una giornata di complicazioni logistiche.

Una mattinata trascorsa tra isola ecologica, telefonate, vigili urbani e uffici comunali soltanto per riuscire a conferire alcuni sacchi di indumenti usati. È la denuncia di una donna che ha deciso di raccontare ad AgrigentoNotizie quanto accaduto nell’isola ecologica mobile in piazza Ugo La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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