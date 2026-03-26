Porto di Fiumicino scontro sull’accesso agli atti | il Comune replica ai comitati

Il Comune di Fiumicino ha risposto ai comitati che avevano richiesto l’accesso agli atti riguardanti i lavori in corso nell’area del porto. La richiesta era stata presentata nei giorni scorsi e riguarda documenti relativi alle attività di costruzione e alle autorizzazioni rilasciate. La disputa si concentra sulla possibilità di consultare i documenti e sui limiti imposti dal Comune alla trasparenza.

Dopo l’annuncio del sit-in sotto il Comune per denunciare presunti ritardi nella consegna dei documenti sui lavori nell’area del Vecchio Faro, l’Amministrazione respinge le accuse Nella giornata di ieri i promotori della mobilitazione avevano reso nota l’iniziativa pubblica, convocata per chiedere “trasparenza e rispetto delle norme sull’accesso agli atti”. Al centro della protesta, il mancato riscontro – secondo quanto sostenuto da comitati e attivisti – alle richieste di documentazione relative agli interventi in corso nell’area del Vecchio Faro, lavori che, secondo i promotori, sarebbero stati presentati pubblicamente come manutenzione ma apparirebbero invece “propedeutici” al progetto del porto, attualmente fermo in attesa delle verifiche preliminari richieste dal decreto di Valutazione di impatto ambientale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino, protesta dei comitati contro il porto crocieristico: sit-in davanti al ComuneFiumicino, 25 marzo 2026 – Il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto annunciano un sit-in pubblico che si terrà giovedì 26 marzo alle ore... Capitale cultura, spesi 200mila euro. E il Comune chiede l’accesso agli attiA Fiesole regna l’amarezza per il sogno sfumato di diventare capitale della cultura 2028, considerando il millenario patrimonio artistico, storico e... Aggiornamenti e notizie su Porto di Fiumicino scontro sull'accesso... Temi più discussi: Porto di Fiumicino, tra crociere e diporto: il nuovo progetto divide il territorio; Petcoke, scontro tra politica e porto: il caso Gaeta accende il dibattito; Porti, Latrofa Obiettivo 4 mln di passeggeri a Civitavecchia; Civitavecchia punta ai 4 milioni di crocieristi: il piano dell’Autorità Portuale per i prossimi tre anni -. Porto di Fiumicino, scontro sull’accesso agli atti: il Comune replica ai comitatiDopo l’annuncio del sit-in sotto il Comune per denunciare presunti ritardi nella consegna dei documenti sui lavori nell’area del Vecchio Faro, l’Amministrazione respinge le accuse ... ilfaroonline.it Porto di Fiumicino: contro le navi da crociera arriva un ricorso al TARLa recente autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente ha chiuso un iter procedimentale durato un paio d’anni. Con il via libera può prendere forma il proposito di trasformare l’originario ... romatoday.it Porto crocieristico di Fiumicino, i comitati tornano in piazza: “Manca trasparenza sul progetto” ift.tt/gYG49Qz x.com FIUMICINO ONLINE - La Diocesi di Porto-Santa Rufina celebra il 40° anniversario della Caritas diocesana, un traguardo che rappresenta quattro decenni di servizio, ascolto e vicinanza ai più fragili ... Clicca qui - facebook.com facebook