Il centrocampista della Juventus è al centro di un duello tra Fiorentina e Bologna. La società bianconera non ha ancora deciso se cederlo e sta valutando una possibile formula di trasferimento. La situazione resta aperta e nessuna decisione definitiva è stata presa, mentre le due squadre interessate monitorano attentamente la situazione.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Miretti è ancora tutto da scrivere. Fiorentina e Bologna seguono con attenzione il centrocampista della Juventus. Le ultime. Il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente infuocato per diversi giocatori, desiderosi di trovare continuità e palcoscenici importanti per consacrarsi definitivamente. Tra i nomi che stanno attirando l’attenzione di molti club c’è sicuramente Miretti. Come riferito da Gianluigi Longari, il centrocampista della Juventus ha diversi estimatori in Serie A,i. La dirigenza di Torino sta valutando con grande attenzione il percorso di crescita ideale per il ragazzo, ponderando l’ipotesi di un trasferimento che possa garantirgli un minutaggio superiore rispetto a quello avuto nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Testa a testa in Serie A per Miretti, la Juve non chiude alla cessione: la possibile formula

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