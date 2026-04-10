Il Napoli si prepara a sfidare la Juventus nella corsa per il talento bosniaco. La trattativa tra il club partenopeo e il giocatore è in fase di sviluppo, mentre i bianconeri seguono da vicino la situazione. La possibilità di un confronto diretto tra le due squadre si fa concreta per l’estate, con entrambe che monitorano attentamente le evoluzioni. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi mesi, in vista della prossima sessione di mercato.

di Francesco Spagnolo Alajbegovic Juve, il Napoli è pronto a sfidare i bianconeri nella corsa al talento bosniaco. Possibile un testa a testa nel prossimo calciomercato. Il panorama del calciomercato italiano si sta infiammando attorno a uno dei talenti più cristallini del calcio europeo, scatenando un vero e proprio derby di mercato a distanza. Sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, il Napoli si è ormai consolidato stabilmente nell’Olimpo del calcio italiano ed europeo, forte di due scudetti conquistati nell’arco di un triennio. Per conservare questo immenso prestigio, il direttore sportivo Giovanni Manna sta pianificando con grande anticipo la prossima finestra estiva, ma deve fare i conti con l’ombra costante del club bianconero, dato che l’interesse su Alajbegovic sta diventando un tema caldissimo per gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alajbegovic Juve, non solo i bianconeri sul talento bosniaco: concorrenza di questo club di Serie A. Possibile un testa a testa in estate

Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie AKoopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara.

Alajbegovic, il talento bosniaco accostato alla Juve verso l’approdo in Serie A: questa big è pronta a sfidare la Roma. Le ultimedi Francesco SpagnoloAlajbegovic, il giocatore bosniaco continua a brillare e su di lui c’è l’interesse di molte big italiane.

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