Juve e Como, l’incredibile testa a testa con i lariani per conquistare la qualificazione tra pressioni e spensieratezza. L’analisi. La corsa per l’ultimo pass Champions si è trasformata in un duello che nessuno avrebbe osato pronosticare ad agosto: la nobile Juventus contro il sorprendente Como (prescindendo per comodità dalla Roma, che pure ha gli stessi punti dei bianconeri ma è svantaggiata dagli scontri diretti sfavorevoli). Un testa a testa avvincente che vive di profondi contrasti e suggestivi parallelismi, in una volata finale dove l’aspetto mentale peserà quanto quello tecnico. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PROGETTO INIZIALE E AMBIENTE Le premesse estive erano diametralmente opposte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve e Como, si accende il testa a testa per la qualificazione alla prossima Champions. Il confronto tra allenatori, giocatori, pregi e difetti: analisi completa!

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