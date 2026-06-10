Un ragazzo di 16 anni, nato in Pakistan, è stato indagato dalla procura dei minori di Firenze con l'accusa di terrorismo internazionale, specificamente per ipotesi di reclutamento. Sono stati inoltre accertati contatti tramite chat con un 15enne già arrestato, sospettato di coinvolgimento in attività terroristiche. Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti e responsabilità.

FIRENZE – Un ragazzo di 16 anni, originario del Pakistan, è indagato dalla procura dei minori di Firenze con l’accusa di terrorismo internazionale, ossia per ipotesi di reclutamento. Il suo cellulare viene passato setaccio. Gli inquirenti, secondo quanto emerge, vogliono esaminare i suoi contatti. Il 16enne, come anticipato dal Corriere Fiorentino, sarebbe uno dei contatti del tunisino, immigrato nella Val di Chiana senese coi familiari. La Digos è risalita da lui al 16enne pakistano esaminando le chat dove i due minori avrebbero interagito, quindi lo ha perquisito e gli ha sequestrato il telefonino per fare gli accertamenti tecnici. I due potrebbero essersi conosciuti di persona in una comunità per giovani immigrati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Terrorismo in Toscana: indagato 16enne per ipotesi arruolamento. Contatti chat con il 15enne arrestato

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