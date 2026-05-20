Firenze 15enne arrestato per terrorismo Nelle chat contatti con affiliati Isis | Era pronto a colpire
Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di terrorismo. Secondo le indagini, il giovane avrebbe avuto contatti con persone associate all'Isis attraverso alcune chat online. Durante le conversazioni, avrebbe manifestato interesse per il reperimento di armi e per compiere azioni violente. Le autorità hanno sequestrato dispositivi digitali e stanno verificando i contenuti delle comunicazioni. L'indagine prosegue per approfondire eventuali piani o collaborazioni con altri soggetti.
Il quindicenne avrebbe intrattenuto conversazioni in alcune chat mostrando interessato al reperimento delle armi e a compiere azioni violente. Per questo è stato posto in custodia presso un istituto penale minorile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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