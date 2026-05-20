Firenze 15enne arrestato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale | Contatti con l’Isis era pronto a colpire

A Firenze un ragazzo di 15 anni di origini tunisine è stato arrestato e portato in un istituto minorile con l’accusa di aver preso contatti con l’Isis e di essere pronto a compiere atti terroristici. L’indagine ha accertato che il minorenne aveva instaurato rapporti con soggetti collegati al gruppo terroristico e che aveva manifestato intenzioni di colpire. La misura cautelare è stata disposta dalle autorità competenti, che hanno avviato le procedure di custodia.

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Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Con questa accusa a Firenze è stato indagato e posto sotto custodia cautelare un 15enne tunisino che al momento si trova nell’istituto minorile del capoluogo toscano. La misura è stata disposta dal gip Giuditta Merli anche perché il giovane è recidivo: già nell’ottobre 2025 era stato destinatario di una misura di collocamento in comunità per lo stesso reato. Il 23 marzo era stato poi ammesso dal gup al regime di messa alla prova con la conseguente revoca della misura, ma già dal giorno dopo ha ripreso con un nuovo telefono a interagire con account online vicini all’estremismo islamista radicale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Firenze, 15enne arrestato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale: “Contatti con l’Isis, era pronto a colpire” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ARRESTATO PER TERRORISMO INTERNAZIONALE: PRONTO AD AGIRE, CONTATTI CON AMBIENTI LEGATI AL DAESH Sullo stesso argomento Firenze, 15enne arrestato per terrorismo. Nelle chat contatti con affiliati Isis: “Era pronto a colpire”Il quindicenne avrebbe intrattenuto conversazioni in alcune chat mostrando interessato al reperimento delle armi e a compiere azioni violente. Leggi anche: Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale Firenze, 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo: Era pronto a colpire x.com Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionaleGli investigatori sostengono che il ragazzo usasse i social per entrare in contatto con profili riconducibili all’area jihadista e che, in alcuni messaggi, si fosse detto disponibile a passare all’azi ... vanityfair.it Firenze, 15enne arrestato per terrorismo. Nelle chat contatti con affiliati Isis: Era pronto a colpireIl quindicenne avrebbe intrattenuto conversazioni in alcune chat mostrando interessato al reperimento delle armi e a compiere azioni violente ... fanpage.it