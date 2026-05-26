Una forte scossa di terremoto ha colpito una regione senza preavviso, provocando danni e panico tra la popolazione. La magnitudo è stata stimata intorno a 6.0 e l’epicentro si trovava in una zona collinare. I soccorsi sono stati allertati e stanno intervenendo nelle aree più colpite per mettere in sicurezza le persone e valutare eventuali danni strutturali. Non sono ancora stati comunicati dati ufficiali sulle vittime o sui feriti.

È quel tipo di momento che arriva senza preavviso: la terra cambia voce, le pareti sembrano respirare e per qualche secondo tutto si ferma. Poi scatta la corsa alle notizie, le chiamate ai familiari, le strade che si riempiono di persone con lo stesso sguardo. Paura pura. E la domanda che rimbalza ovunque: è finita davvero? Nelle sale operative, intanto, si accendono i monitor, partono le prime verifiche e si mettono in moto i protocolli. Perché quando una scossa è forte, non basta che passi: bisogna capire dove ha colpito, quanto è profonda, se ci sono rischi nascosti e se qualcuno ha bisogno di aiuto subito. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un terremoto di magnitudo 6,9 ha scosso il nord del Cile, con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Violenta scossa di terremoto, soccorsi in azione: magnitudo e zona colpita

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Scossa di terremoto in Liguria

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