Terremoto un’altra violenta scossa proprio lì | zona e magnitudo

La sorveglianza dei fenomeni geologici su scala globale si basa su reti di rilevamento sempre più estese e su modelli capaci di leggere, in tempo reale, le variazioni che avvengono nella crosta terrestre. In contesti ad alta energia come l’area del Pacifico nord-orientale, anche scosse moderate attirano l’attenzione degli operatori scientifici perché contribuiscono a delineare l’evoluzione delle tensioni lungo le grandi strutture tettoniche. Nelle ultime ore, gli strumenti hanno registrato un nuovo evento significativo in una delle zone più studiate per instabilità e frequenza sismica. Un forte terremoto si è verificato nell’ Oceano Pacifico, non lontano dalla costa occidentale degli Stati Uniti, in un tratto di mare che rientra nelle principali aree di interazione tra placche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA REGISTRATA SPAVENTA LA POPOLAZIONE. MAGNITUDO 4.0

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