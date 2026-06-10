Durante un controllo, un uomo di 36 anni è stato segnalato alla Prefettura dopo aver tentato di nascondere cocaina in bocca. La sostanza stupefacente è stata trovata e sequestrata. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine. La persona è stata sottoposta a perquisizione e denunciata per possesso di droga. L’operazione si è svolta senza incidenti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

L’uomo è stato sorpreso in una zona periferica con una confezione contenente un grammo di cocaina, che aveva tentato di nascondere in bocca. La sostanza è stata sequestrata dai Carabinieri al termine della perquisizione. Nel corso delle operazioni, i militari della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno inoltre individuato e controllato, all’esterno di un supermercato locale, un 36enne originario della Repubblica Ceca privo di documenti d’identità. Dai primi accertamenti l’uomo è risultato senza fissa dimora in Italia e destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’uomo è persona sottoposta alle indagini e pertanto presunto innocente fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Tenta di nascondere cocaina in bocca: segnalato alla Prefettura

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Cocaina: i veri effetti e come riconoscere una dipendenza

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