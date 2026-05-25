Addosso 2mila euro tenta di nascondere la cocaina in bocca | arrestato 34enne
Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver tentato di nascondere cocaina in bocca durante un controllo dei carabinieri. Sul suo corpo aveva circa 2.000 euro in contanti. I militari, che avevano notato un comportamento sospetto, hanno trovato le dosi di droga e arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.
LECCE – Colto letteralmente di sorpresa, nasconde le dosi di cocaina in bocca nella speranza di eludere il controllo, ma è tutto inutile: la mossa disperata non inganna i carabinieri, che di lì a poco lo arresteranno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.A bloccare Mattia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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