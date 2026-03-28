Un uomo di 48 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato a bordo di una moto rubata in via Della Concordia. Durante il controllo, sono stati trovati e sequestrati una dose di cocaina nascosta sul veicolo. L’uomo, originario di Scordia, è stato segnalato alla Prefettura.

Gli agenti delle volanti hanno denunciato un 48enne originario di Scordia che, nei giorni scorsi, è stato fermato a bordo di una moto, rubata poco prima da via Della Concordia. L’uomo era in compagnia di un complice, che è però riuscito a scappare. Spiazzato dalla presenza della pattuglia, anche il guidatore ha provato a fuggire, abbandonando la moto in strada. I poliziotti, però, lo hanno raggiunto e bloccato in modo da effettuare tutti i controlli del caso. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il 48enne aveva alle spalle una serie di precedenti penali rilevanti: reati associativi e in materia di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, nascosta ingegnosamente all’interno di uno starter per l’accensione di luci a neon, trovato in una tasca del giubbotto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Guida una moto rubata nascondendo una dose di cocaina, denunciato e segnalato alla Prefettura

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