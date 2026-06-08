Tennis | 234 giovani atleti sfidano il Kinder Trophy a Motta

Chi ha vinto il premio fair play usando i mezzi pubblici?. Quali atleti hanno ottenuto il pass per la finale di Roma?. Come sono stati gestiti i dieci tabelloni per i 234 partecipanti?. Dove si svolgeranno le prossime tappe del circuito dopo Motta?.? In Breve Partecipazione di 234 atleti tra i 9 e i 16 anni da Triveneto e Trentino.. Lucia Barla del Tc Triestino vince il premio fair play per l'uso dei mezzi.. Prossime tappe programmate a Portogruaro, Castelfranco e Park di Villorba.. Master finale nazionale previsto a Roma dal 19 al 27 agosto.. 234 giovani tennisti si sono sfidati a Motta di Livenza per il Kinder Trophy Tour. La tappa del Kinder Trophy Tour si è conclusa a Motta di Livenza con la partecipazione di 234 ragazzi provenienti da tutto il Triveneto e dal Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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