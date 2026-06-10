Telecamere disattivate! La mossa disperata del Cremlino | Putin in pericolo

Il Cremlino ha disattivato le telecamere di sorveglianza in risposta a una situazione di emergenza, segnalando un tentativo di nascondere o controllare le informazioni. Questa decisione avviene in un contesto di crescente tensione e di rischi per la sicurezza del leader. La notizia indica una possibile crisi interna o esterna, mentre le guerre si svolgono oggi anche attraverso strumenti di sorveglianza e comunicazione, oltre alle azioni militari.

Le guerre non si combattono più soltanto sul campo, né si misurano esclusivamente con la forza militare tradizionale. Nel nuovo scenario globale, il vero terreno di scontro è spesso invisibile, fatto di dati, algoritmi e reti digitali capaci di trasformare ogni informazione in un potenziale strumento strategico. È qui che si gioca una partita silenziosa ma decisiva, in cui la tecnologia ridisegna gli equilibri tra potenze. In questo contesto, la crescente integrazione tra intelligenza artificiale, sistemi di videosorveglianza e strumenti di analisi predittiva sta modificando profondamente il concetto stesso di sicurezza. Le infrastrutture civili, un tempo considerate neutrali, possono oggi diventare componenti attive di sistemi di intelligence, capaci di raccogliere e interpretare enormi quantità di dati in tempo reale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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