Fazzolari affonda Putin | Russia decadente resta solo la propaganda del Cremlino

Il deputato italiano ha commentato la situazione della Russia, definendola una potenza in declino e incapace di ottenere successi militari. Ha aggiunto che il governo russo si affida principalmente alla propaganda del Cremlino, mentre le azioni sul campo di battaglia mostrano una perdita di efficacia. La sua analisi si concentra sulla percezione della Russia come paese che si sta indebolendo, anche attraverso attacchi contro civili in Ucraina.

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