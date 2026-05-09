Fazzolari affonda Putin | Russia decadente resta solo la propaganda del Cremlino
Il deputato italiano ha commentato la situazione della Russia, definendola una potenza in declino e incapace di ottenere successi militari. Ha aggiunto che il governo russo si affida principalmente alla propaganda del Cremlino, mentre le azioni sul campo di battaglia mostrano una perdita di efficacia. La sua analisi si concentra sulla percezione della Russia come paese che si sta indebolendo, anche attraverso attacchi contro civili in Ucraina.
“ L’immagine della Russia oggi è quella di una potenza decadente, incapace di avanzare sul campo di battaglia e che sfoga la propria frustrazione bombardando la popolazione civile ucraina”. Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sceglie la giornata più simbolica del calendario russo per fissare la posizione politica del governo italiano sul conflitto in Ucraina. Fanfare a Mosca ma nessuna vittoria all’orizzonte. La dichiarazione del sottosegretario arriva mentre sulla Piazza Rossa Vladimir Putin celebra una Parata della Vittoria ridotta nei numeri e nei tempi, appesantita dalle misure di sicurezza e dall’ assenza di quell’immagine di forza che per anni aveva accompagnato il 9 maggio moscovita.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie correlate
Fazzolari: “La Russia si trova di fronte a una sconfitta storica e strategica che pagherà per decenni. I calcoli sbagliati del Cremlino”Pubblichiamo qui di seguito l’intervento integrale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Attuazione del...
Cremlino isolato, Iran nel caos: la strategia di Putin ora vacilla e la Russia è senza spondePrima il presidente siriano Bashar al-Assad, poi il leader venezuelano Nicolas Maduro e ora la Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei.