Vladimir Putin si trova a Pechino per un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. La visita si concentra su questioni legate all’energia, alla sicurezza e al ruolo dello stato nell’economia. La delegazione russa include rappresentanti di vari settori e si discute di accordi commerciali, progetti energetici e di strategie di difesa. L’incontro si svolge in un periodo di crescente cooperazione tra i due paesi, con scambi di opinioni su temi di interesse comune.

La visita di Vladimir Putin a Pechino per incontrare Xi Jinping non è soltanto un appuntamento diplomatico bilaterale, ma una messa in scena altamente codificata del modello di potere russo nel suo rapporto con la Cina e, indirettamente, con l’ordine globale dominato dalla competizione tecnologica e finanziaria. La composizione della delegazione, così come emerge in queste ore, non segue la logica della “rappresentanza economica diffusa” tipica delle missioni occidentali, ma quella di una catena verticale in cui Stato, sicurezza ed energia formano un unico blocco decisionale. Per la visita di Stato di due giorni, il leader russo è accompagnato da un seguito di ministri del governo e dagli amministratori delegati delle più grandi aziende statali e private russe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin e i suoi a Pechino: la delegazione del Cremlino tra energia, sicurezza e capitalismo di Stato

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