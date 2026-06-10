Taylor Swift sul mini dress patchwork con cui ha incantato tutti alla prima di Toy Story 5
Durante la prima di Toy Story 5, una celebrità è apparsa indossando un mini dress patchwork. Il capo ha attirato l’attenzione per il suo stile audace e originale, combinando elementi di alta moda con dettagli colorati. La presenza della star ha suscitato numerosi scatti e commenti sui social, attirando l’attenzione dei media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’outfit, che ha comunque dominato le cronache di moda e spettacolo del giorno.
Quando l’ haute couture incontra i ricordi d’infanzia il risultato non può che essere pura magia, specie se a fare da tramite è Taylor Swift: nella Città degli Angeli, alla première di Toy Story 5, capitolo conclusivo della saga firmata Disney Pixar in uscita il prossimo 18 giugno, la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta grazie ad una scelta stilistica audace e d’avanguardia che sembra parlare di un ritorno alle sue radici country. Il suo ultimo brano, scritto in collaborazione con Jack Antonoff proprio per la colonna sonora del film d’animazione, I Knew It, I Knew You, parla d’altronde proprio di questo: tutto è partito dalla storia di Jessie, celebre cowgirl di pezza protagonista del cartone a cui la cantante è particolarmente legata, sin da bambina. 🔗 Leggi su Dilei.it
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