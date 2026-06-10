taylor swift sul mini dress patchwork con cui ha incantato tutti alla prima di toy story 5

Notizia in breve

Durante la prima di Toy Story 5, una celebrità è apparsa indossando un mini dress patchwork. Il capo ha attirato l’attenzione per il suo stile audace e originale, combinando elementi di alta moda con dettagli colorati. La presenza della star ha suscitato numerosi scatti e commenti sui social, attirando l’attenzione dei media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’outfit, che ha comunque dominato le cronache di moda e spettacolo del giorno.