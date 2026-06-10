Taylor Swift ha eseguito un concerto a sorpresa dopo la proiezione della prima mondiale di “Toy Story 5” a Hollywood. L’artista è salita sul palco senza preavviso, regalando un’esibizione al pubblico presente. La performance è avvenuta subito dopo la proiezione del film, senza annunci ufficiali o comunicazioni anticipate. La presenza di Swift ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno documentato l’evento sui social network.

Taylor Swift ha sorpreso il pubblico alla prima mondiale di “Toy Story 5” a Hollywood con un’esibizione dopo la proiezione. Swift ha cantato la sua nuova canzone “I Knew It, I Knew You”, scritta dal punto di vista del personaggio di “Toy Story”, Jessie, e si è unita a Randy Newman nell’esecuzione di “ You’ve Got A Friend In Me ”, la sua hit del primo film di “Toy Story” del 1995. Swift ha detto al pubblico che il nuovo film – con Tim Allen, Tom Hanks e Joan Cusack – è il suo preferito della serie. “Vorrei dire che Joan Cusack ha fatto un lavoro straordinario nei panni di Jessie. È stato un onore scrivere per lei”. “Toy Story 5” uscirà nelle sale il 19 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taylor Swift si esibisce a sorpresa alla prima mondiale di “Toy Story 5”

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Taylor Swift Pays a Surprise Visit to Her Childhood Home

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Taylor Swift si esibisce in 'You've got a friend in me' con Randy Newman reddit

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