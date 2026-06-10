Tatjana Maria non ha ricevuto una wild card per il torneo di Queen’s. La campionessa aspetta una chiamata senza successo, mentre sulla terra battuta di Londra si percepisce il disagio per questa esclusione. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi, e l’assenza di questa opportunità si fa sentire tra i giocatori. La mancanza di una wild card rappresenta un ostacolo concreto nel percorso di partecipazione all’evento.

Una campionessa che aspetta una chiamata. Una porta che non si apre. Sull’erba di Londra, tra routine e riti del tennis d’élite, il silenzio di una mancata wild card fa più rumore di mille applausi. Il caso di Tatjana Maria al Queen’s Club. Al Queen’s Club l’aria sa di erba tagliata e abitudini impeccabili. Quest’anno, però, c’è una nota stonata. Tatjana Maria, veterana con mano di seta e piedi leggeri, si è ritrovata nelle qualificazioni. Il suo ranking non bastava per l’ingresso diretto. Fin qui, regole chiare. Il punto è un altro: l’assenza di una wild card. Maria non l’ha presa bene e lo ha detto con franchezza. In soldoni: si aspettava un invito dalla direttrice del torneo (indicata come “Laura” nelle ricostruzioni), anche in virtù del titolo dell’anno scorso legato alla rassegna femminile disputata nella stessa cornice. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Tatjana Maria in polemica con il Queen’s: l’assenza di una wild card non passa inosservata

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