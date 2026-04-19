Mattia Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia | cambia l’assegnazione di una wild-card

Il torneo degli Internazionali d’Italia di tennis ha visto un cambiamento nell’assegnazione di una wild-card a causa del forfait di un giocatore francese. In sostituzione, un tennista italiano, che era il primo degli alternates, è stato inserito direttamente nel tabellone principale. La rinuncia del giocatore francese ha quindi permesso a questo atleta di partecipare alla competizione senza dover affrontare le qualificazioni.

Questa notizia, però, fa sorridere anche un altro azzurro: Mattia Bellucci, infatti, onde evitare sgradevoli sorprese, aveva ricevuto dagli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Roma una wild card, ma ora non ha più bisogno dell’invito. Ad usufruirne, invece, sarà Francesco Maestrelli, che evita così di dove giocare le qualificazioni. Sinner n.1 del mondo, due azzurri in top-10, che scalata di Cobolli: il ranking ATP degli italiani prima di Madrid Alcaraz rinuncia a Madrid per infortunio: Sinner già certo di arrivare a Roma da n.1 al mondo Secondo quanto riportato da Spazio Tennis, il transalpino Arthur Cazaux ha dato forfait per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis:.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia: cambia l’assegnazione di una wild-card Notizie correlate Matteo Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia: cambia l’assegnazione di una wild-cardQuesta notizia, però, fa sorridere anche un altro azzurro: Mattia Bellucci, infatti, onde evitare sgradevoli sorprese, aveva ricevuto dagli... Internazionali d’Italia 2026, assegnate le wild card: Berrettini nel main drawUfficializzati gli inviti per il torneo di Roma al via dal 6 maggio al Foro Italico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Challenger Monza, Bellucci in semifinale trova Prizmic; Bellucci, doppio tie-break e vittoria: è in semifinale a Monza; Challenger Monza: le migliori semifinali possibili, c’è anche Mattia Bellucci; Oeiras: dopo Cecchinato esce anche Bellucci. Matteo Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia: cambia l’assegnazione di una wild-cardSecondo quanto riportato da Spazio Tennis, il transalpino Arthur Cazaux ha dato forfait per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis: ad usufruire della ... oasport.it ATP Challenger Monza, al via le semifinali: Bellucci unico azzurro rimastoTennis - Challenger | Conclusi i quarti al Monza Open, avanzano in semifinale Collignon, Bellucci, Landaluce e Pizmic. L'età media è di 22 anni e mezzo ... ubitennis.com OSPITI D'ECCEZIONE SULLA NOSTRA TERRA ROSSA Oggi abbiamo avuto l'enorme piacere di ospitare un allenamento di altissimo livello sui nostri campi! Il talento azzurro Mattia Bellucci, insieme al tennista svizzero Genet Barnet, hanno scelto la no - facebook.com facebook ANNUNCIATE LE WILD CARD DEGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA 2026! Tabellone principale maschile: Matteo Berrettini Mattia Bellucci Matteo Arnaldi Luca Nardi Federico Cinà Matteo Berrettini e Flavio Cobolli in doppio Tabellone p x.com