Mattia Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia | cambia l’assegnazione di una wild-card

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo degli Internazionali d’Italia di tennis ha visto un cambiamento nell’assegnazione di una wild-card a causa del forfait di un giocatore francese. In sostituzione, un tennista italiano, che era il primo degli alternates, è stato inserito direttamente nel tabellone principale. La rinuncia del giocatore francese ha quindi permesso a questo atleta di partecipare alla competizione senza dover affrontare le qualificazioni.

Questa notizia, però, fa sorridere anche un altro azzurro: Mattia Bellucci, infatti, onde evitare sgradevoli sorprese, aveva ricevuto dagli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Roma una wild card, ma ora non ha più bisogno dell’invito. Ad usufruirne, invece, sarà Francesco Maestrelli, che evita così di dove giocare le qualificazioni. Sinner n.1 del mondo, due azzurri in top-10, che scalata di Cobolli: il ranking ATP degli italiani prima di Madrid Alcaraz rinuncia a Madrid per infortunio: Sinner già certo di arrivare a Roma da n.1 al mondo Secondo quanto riportato da Spazio Tennis, il transalpino Arthur Cazaux ha dato forfait per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis:.🔗 Leggi su Oasport.it

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