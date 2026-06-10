taranto arrivano 37 milioni per i giochi del mediterraneo

Sono stati assegnati 37 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Durante le competizioni ciclistiche, la viabilità subirà modifiche con alcune strade provinciali interessate da lavori di manutenzione straordinaria. Non sono stati specificati i percorsi esatti coinvolti o le tempistiche precise dei lavori. La gestione del traffico sarà adattata in base alle esigenze delle gare e alle opere in corso.

? Punti chiave? In Breve Il ministro Foti annuncia 37 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, ha confermato oggi, 10 giugno, l’arrivo di ulteriori 37 milioni di euro per organizzare e potenziare le infrastrutture dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Durante la sua visita istituzionale agli impianti della città ionica e ai cantieri del Cis, il rappresentante del governo ha rassicurato tutti sulla disponibilità della cassa necessaria per procedere senza intoppi. La cerimonia d’apertura della manifestazione è già fissata per il prossimo 21 agosto e il piano finanziario mira a garantire la massima efficienza logistica e organizzativa. La nuova allocazione economica si divide in diverse componenti strategiche per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Taranto, sport e legalità verso i Giochi del Mediterraneo 2026

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