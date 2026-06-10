Giochi del Mediterraneo Foti | Arriveranno 37 milioni di euro

Per i Giochi del Mediterraneo sono stati previsti oltre 37 milioni di euro. Le risorse saranno rafforzate rispetto agli 8,5 milioni già disponibili, con 12 milioni di euro aggiuntivi. Sono stati stanziati altri 25 milioni di euro per coprire le spese relative all'organizzazione e alla gestione dell'evento. La cifra totale comprende quindi fondi provenienti da diverse fonti di finanziamento.

“Le risorse per i Giochi del Mediterraneo saranno reintegrate oltre gli 8 milioni e mezzo di euro. Saranno 12 milioni di euro, più altri 25 milioni di euro per quanto riguarda l’organizzazione”. Lo ha detto oggi a Taranto il ministro della Coesione, Tommaso Foti, nella conferenza stampa seguita alla visita ai cantieri degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo e delle opere del Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto. Due progetti che attengono al dicastero della Coesione. In tutto quindi 37 milioni. Gli 8,5 reintegrano il plafond iniziale di 275 milioni assegnato dal Governo per le opere dei Giochi tra Taranto, Brindisi e Lecce, con Taranto sede principale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Giochi del Mediterraneo 2026, Taranto punta su sviluppo e lavoro

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