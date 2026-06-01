Giochi del Mediterraneo Spinelli attacca | Taglio di 8,5 milioni penalizza Taranto e il Sud
La riduzione di 8,5 milioni di euro destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto ha suscitato critiche. Un rappresentante locale ha affermato che il taglio penalizza il territorio e il Sud Italia. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e ha generato reazioni tra le autorità e i cittadini. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento da parte delle istituzioni coinvolte.
Tarantini Time Quotidiano La riduzione di 8,5 milioni di euro destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto continua ad alimentare il dibattito politico. A intervenire è Nicola Spinelli, coordinatore provinciale di PER Taranto, che esprime forte preoccupazione per la decisione assunta dal Ministero dell’Economia in merito alle risorse recuperate attraverso i ribassi delle opere finanziate per la manifestazione sportiva. “La decisione del Ministro leghista dell’Economia Giorgetti di tagliare 8,5 milioni di euro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, recuperati grazie ai ribassi sulle opere, rappresenta un segnale profondamente penalizzante per il nostro territorio e per l’intero Mezzogiorno”, afferma Spinelli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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