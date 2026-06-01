Giochi del Mediterraneo Spinelli attacca | Taglio di 8,5 milioni penalizza Taranto e il Sud

Notizia in breve

La riduzione di 8,5 milioni di euro destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto ha suscitato critiche. Un rappresentante locale ha affermato che il taglio penalizza il territorio e il Sud Italia. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e ha generato reazioni tra le autorità e i cittadini. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento da parte delle istituzioni coinvolte.