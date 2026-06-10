Si è concluso oggi il primo dei tre giorni di sciopero dei lavoratori dello stabilimento farmaceutico di Villanterio. La protesta è iniziata con l’obiettivo di ottenere il ritiro dei licenziamenti annunciati. I lavoratori hanno dichiarato che, in assenza di risposte concrete, proseguiranno con le azioni di protesta. La mobilitazione coinvolge il personale dello stabilimento e continuerà nelle prossime giornate.

Villanterio (Pavia), 10 giugno 2026 – Si è concluso oggi il primo pacchetto di tre giorni di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento Teva di Villanterio. Il gruppo farmaceutico ha annunciato la decisione di licenziare il 20% del personale, 93 addetti, e chiudere il sito produttivo di Villanterio che occupa 32 persone. Per questo, dopo l’astensione dal lavoro che lunedì ha interessato anche, oltre a Villanterio anche gli addetti occupati negli stabilimenti di Rho, Santhià e Caronno Pertusella, nel Pavese la protesta è proseguita. Oggi soltanto tre dipendenti sono entrati al lavoro, gli altri sono rimasti in presidio davanti ai cancelli. "Stop ai licenziamenti” “Chiediamo il ritiro dei licenziamenti – hanno fatto sapere le organizzazioni sindacali -, lo stop immediato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Tapi, concluso il primo pacchetto di sciopero: "Chiediamo il ritiro dei licenziamenti. Senza risposte andremo avanti"

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