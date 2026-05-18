Electrolux il primo vertice a Venezia | Chiediamo il ritiro del piano di ristrutturazione

Il 18 maggio a Venezia si è tenuto un incontro tra rappresentanti della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia presso Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto. La riunione è stata convocata dall’assessore regionale allo Sviluppo economico del Veneto per discutere della crisi del gruppo Electrolux. Durante l’incontro, Electrolux ha richiesto il ritiro del piano di ristrutturazione che interessa il proprio stabilimento. La riunione ha visto la partecipazione di assessori delle due regioni e si è svolta nel pomeriggio.

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