Il Comitato di Citynews e il sindacato Figec-Cisal hanno proclamato uno sciopero di 48 ore dei giornalisti del gruppo, a partire dalle 9 del 23 marzo fino alle 9 di mercoledì 25 marzo. La decisione arriva dopo settimane di tensioni scaturite dall’ interruzione senza preavviso di 21 rapporti di lavoro, che aveva portato anche allo stato di agitazione iniziato il 13 marzo scorso. Nella nota del Cdr si legge che “sono 57 le edizioni locali e i comparti nazionali come Today.it coinvolte nello sciopero”. Tutto è nato dopo il licenziamento di 5 dipendenti oltre alla rimodulazione di 21 rapporti di lavoro, sei a tempo indeterminato e 15 collaborazioni anche di lungo corso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Citynews, sciopero di 48 ore dopo i licenziamenti senza preavviso. Il Cdr: “Chiusura della direzione, richieste non accolte”

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