L'attrice Anna Valle ha partecipato come madrina al Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno con la direzione artistica di Tiziana Rocca. Durante l'evento, Valle ha commentato i cambiamenti nel modo in cui vengono scritti i personaggi femminili, evidenziando una trasformazione in atto. Ha inoltre annunciato che “Una nuova vita 2” è in fase di sviluppo.

L’attrice Anna Valle è la madrina della nuova edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca. Volto tra i più apprezzati dello spettacolo italiano, nel corso della sua carriera ha conquistato il pubblico grazie a interpretazioni di grande qualità sia in televisione sia al cinema. La sua professionalità, unita a un’eleganza naturale e a una forte presenza scenica, ne fanno una delle protagoniste più stimate del panorama artistico nazionale. La scelta di affidarle questo prestigioso ruolo assume un significato ancora più profondo per il legame che la unisce alla Sicilia, terra delle sue origini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Taormina Film Festival 2026, intervista ad Anna Valle: “Oggi sta cambiando il modo in cui vengono scritti i personaggi femminili. Una nuova vita 2? Si farà, in fase di sviluppo””

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Taormina Film Festival intervistato da Alessio Accardo!

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