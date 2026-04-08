Anna Valle madrina del Taormina Film Festival 2026 | Eleganza e talento per rappresentare la Sicilia nel mondo

Taormina si appresta ad ospitare la 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si terrà dal 10 al 14 giugno e sarà diretta da Tiziana Rocca. Tra gli ospiti confermati, figura Anna Valle, attrice nota nel panorama cinematografico e televisivo italiano, che ricoprirà il ruolo di madrina della manifestazione. L’evento si svolge nella cittadina siciliana, rinomata per il suo patrimonio culturale e paesaggistico.

Taormina si prepara ad accogliere uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana: Anna Valle sarà la madrina della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno e diretto da Tiziana Rocca.“Siamo orgogliosi di accogliere Anna Valle come madrina della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Anna Valle madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugnoAnna Valle sarà la madrina della 72/a edizione del Taormina Film Festival , in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca . Jane Campion guiderà la giuria del Taormina Film Festival 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Una presidente d’eccezione per la 72ª edizione La regista, sceneggiatrice e produttrice premio Oscar Jane Campion sarà la... Anna Valle madrina della 72/a edizione del Taormina Film FestivalAnna Valle sarà la madrina della 72/a edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca. (ANSA) ... ansa.it Taormina Film Festival, Anna Valle sarà la madrina della 72esima edizioneAnna Valle rappresenta un'eccellenza italiana capace di coniugare grazia bravura e professionalità dichiara la direttrice artistica del Taormina Film Festival, Tiziana Rocca. ilsicilia.it