Anna Valle sarà la madrina della 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si terrà dal 10 al 14 giugno. La manifestazione, diretta da Tiziana Rocca, si svolge ogni anno nella città siciliana e prevede proiezioni, incontri e eventi dedicati al cinema. La presenza dell’attrice come madrina segna un momento speciale per l’edizione di quest’anno.

Anna Valle sarà la madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca. «Siamo orgogliosi di accogliere Anna Valle come madrina della 72ª edizione del Taormina Film Festival», dichiara la direttrice artistica Tiziana Rocca. « Anna rappresenta un’eccellenza italiana, capace di coniugare grazia, bravura e professionalità. Il suo legame con la Sicilia aggiunge un valore autentico e profondo a questa collaborazione, facendo di lei la scelta ideale per rappresentare il Festival nel mondo. La sua presenza contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale e significativa». Attrice di eleganza e talento, Anna Valle - sottolinea una nota del festival - rappresenta da anni un punto di riferimento nel cinema e nella televisione italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Anna Valle madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugno

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Anna Valle madrina della 72/a edizione del Taormina Film FestivalAnna Valle sarà la madrina della 72/a edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca. (ANSA) ... ansa.it