Il Team Donato di taekwondo ha conquistato sei medaglie a Roma, con atleti che hanno ottenuto podi a livello nazionale. Tra i vincitori ci sono concorrenti che si sono qualificati alle finali, inclusi alcuni che hanno superato le qualificazioni attraverso diverse sfide. Domenico Puccio ha raggiunto la finale grazie alle sue vittorie nelle eliminatorie, mentre altri atleti hanno ottenuto medaglie nelle varie categorie di peso. La competizione ha visto una partecipazione numerosa di atleti provenienti da tutto il paese.

? Punti chiave? In Breve Sei medaglie per l’Accademia Team Donato dopo il torneo internazionale al Foro Italico. L’Accademia Team Donato Taekwondo ha riportato a Settingiano ben sei medaglie nazionali dopo le gare internazionali disputate a Roma tra il 5 e l’8 giugno 2026. Gli atleti catanzarese hanno gareggiato al Torneo Internazionale Kim & Liú, un evento che ha la partecipazione di circa 1500 sportivi provenienti dall’Italia, dalla Spagna e da Malta. Il successo degli allievi del Maestro Raffaele Donato si è concentrato sia nelle competizioni di forme che in quelle di combattimento. Il racconto dei podi tra le categorie giovanili e le forme. La prima giornata di competizioni si è focalizzata sulle discipline delle forme e del freestyle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Taekwondo: trionfo di 6 medaglie per il Team Donato a Roma

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