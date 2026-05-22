Durante i campionati regionali di taekwondo, il team composto da otto atleti ha ottenuto un totale di sette medaglie, inclusi diversi ori. I giovani atleti si sono confrontati con avversari di varie età e categorie, portando a casa risultati significativi. La competizione si è svolta in una palestra locale, con gli atleti che hanno affrontato diverse sfide sul tatami. La squadra si è presentata con una preparazione accurata, dimostrando ottimi livelli tecnici durante le varie sessioni di gara.

? Punti chiave Come ha fatto un gruppo di soli otto atleti a dominare?. Chi sono i giovani talenti che hanno conquistato l'oro regionale?. Quale segreto tecnico permette al Team Donato di battere i rivali?. Dove si sposterà la squadra per la prossima sfida internazionale?.? In Breve Domenica scorsa otto atleti hanno ottenuto due ori, due argenti e tre bronzi.. Domenico Puccio e Miriam Ruga sono campioni regionali con medaglia d'oro.. Giuseppe Cittadino Torrese e Anna Virgillo hanno conquistato due medaglie d'argento.. Sofia Lamanna, Virgilio Bruno e Ciciarello hanno ottenuto tre medaglie di bronzo.. Sette medaglie conquistate dal Team Donato Taekwondo al Palagallo di Catanzaro domenica scorsa, con un bilancio di due ori, due argenti e tre bronzi ottenuti da soli otto atleti in gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: il Team Donato conquista 7 medaglie ai Regionali

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Taekwondo Star Justin Kobe Macario Wins First SEA Games Gold for Team PH | The Scorecard

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