Taekwondo | il Team Smiraglia conquista 22 medaglie a Riccione

Il Team Smiraglia si è distinto ai campionati interregionali di taekwondo tenutisi a Riccione, conquistando un totale di 22 medaglie. La competizione ha visto la partecipazione di circa 110 società provenienti da diverse regioni, con il gruppo foggiano che ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale. La manifestazione si è svolta nei giorni recenti, attirando atleti di varie età e livelli di esperienza.

? Cosa sapere Il Team Smiraglia conquista 22 medaglie all'Interregionale di Taekwondo a Riccione.. Il gruppo foggiano ottiene il terzo posto su 110 società partecipanti.. Ventidue medaglie e il terzo posto nella classifica generale segnano il trionfo del Team Smiraglia all’Interregionale dell’Emilia Romagna a Riccione, dove circa 1300 atleti si sono sfidati sul tatami. Il gruppo foggiano ha dimostrato una forza straordinaria in un contesto di altissimo livello agonistico, riuscendo a posizionarsi al terzo posto tra ben 110 società partecipanti. La competizione ha protagonisti giovani talenti con età compresa tra i 7 e i 18 anni, tutti mossi dalla medesima ambizione: scalare le gerarchie dello sport olimpico per puntare alla Nazionale di Taekwondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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