Tabiano scoperto arsenale di munizioni in un ex hotel abbandonato

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell'ordine hanno trovato un arsenale di munizioni all’interno di un ex hotel abbandonato a Tabiano. Le stanze dell’edificio sono state utilizzate come deposito clandestino. Tra le munizioni rinvenute ci sono cartucce calibro 357 e 30-30. Le autorità stanno indagando su chi abbia trasformato lo stabile in un deposito illegale e come siano arrivate le munizioni nel luogo. Non sono stati ancora identificati i responsabili.

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Chi ha trasformato le stanze dell'hotel in un deposito clandestino?. Come sono arrivate quelle specifiche cartucce calibro 357 e 30-30?. Quali soggetti hanno forzato gli accessi alla struttura abbandonata?. Cosa rivelerà l'analisi tecnica sulla catena di distribuzione del materiale?.? In Breve Operazione condotta dai Carabinieri di Salsomaggiore nella serata del 3 giugno.. Recuperate 59 cartucce 30-30 Winchester e 39 unità calibro 357 Magnum.. Trovate 25 munizioni calibro 38 Special e 24 pezzi calibro 12.. Indagini in corso per identificare gli occupanti dell'ex hotel di Tabiano.. L’arsenale nascosto tra le mura di un ex albergo a Tabiano: scoperto deposito di munizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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