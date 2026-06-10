Le forze dell'ordine hanno trovato un arsenale di munizioni all’interno di un ex hotel abbandonato a Tabiano. Le stanze dell’edificio sono state utilizzate come deposito clandestino. Tra le munizioni rinvenute ci sono cartucce calibro 357 e 30-30. Le autorità stanno indagando su chi abbia trasformato lo stabile in un deposito illegale e come siano arrivate le munizioni nel luogo. Non sono stati ancora identificati i responsabili.

Chi ha trasformato le stanze dell'hotel in un deposito clandestino?. Come sono arrivate quelle specifiche cartucce calibro 357 e 30-30?. Quali soggetti hanno forzato gli accessi alla struttura abbandonata?. Cosa rivelerà l'analisi tecnica sulla catena di distribuzione del materiale?.? In Breve Operazione condotta dai Carabinieri di Salsomaggiore nella serata del 3 giugno.. Recuperate 59 cartucce 30-30 Winchester e 39 unità calibro 357 Magnum.. Trovate 25 munizioni calibro 38 Special e 24 pezzi calibro 12.. Indagini in corso per identificare gli occupanti dell'ex hotel di Tabiano.. L’arsenale nascosto tra le mura di un ex albergo a Tabiano: scoperto deposito di munizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tabiano, scoperto arsenale di munizioni in un ex hotel abbandonato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bracconaggio in Alto Lago, scoperto un arsenale clandestino in casa: sequestrate armi e oltre 500 munizioniDurante un controllo in una abitazione in zona alpina, sono state trovate cinque armi non registrate, alcuni silenziatori e più di 500 munizioni.

Leggi anche: Ieri in Campania: scovato arsenale di armi e munizioni

Senise, scoperto arsenale di fuochi d'artificio illegaliI carabinieri della stazione del paese hanno sequestrato quasi novanta chili di materiale destinato a un uso professionale. Denunciato un settantenne ... rainews.it

Scoperto bunker segreto con arsenale nella Piana di Gioia Tauro: armi nascoste in un casolareUn arsenale nascosto sotto terra, invisibile a occhio nudo: è quanto scoperto dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro, durante un’operazione straordinaria di controllo del territorio. Nel dettaglio ... ilmessaggero.it