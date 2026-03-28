Ieri in Campania | scovato arsenale di armi e munizioni

Ieri in Campania sono stati scoperti un arsenale di armi e munizioni nascosto. Nella provincia di Avellino, un individuo ha deciso di mettere fine alla propria vita nel garage della residenza di famiglia. La notizia ha suscitato sgomento tra i parenti e le persone vicine. La scoperta dell’arsenale si aggiunge al tragico episodio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 27 marzo 2026. Avellino – Ha scelto il garage dell’abitazione di famiglia per compiere un estremo gesto che ha lasciato nello sconforto tutti i suoi cari. Un uomo di nemmeno 50 anni, originario di Altavilla Irpina, è stato rinvenuto privo di vita questa mattina dal padre, che ha tentato di soccorrerlo ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. (LEGGI QUI) Benevento – Una scena che va oltre il semplice tentato furto e che racconta un senso di insicurezza sempre più diffuso. In contrada San Vito, a ridosso dell’area del centro commerciale Buonvento, una madre si è trovata faccia a faccia con i ladri mentre teneva in braccio la figlia di appena un anno e mezzo, con un’altra bambina di quattro anni presente in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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