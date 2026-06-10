La Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di aver ucciso una pensionata di 78 anni il 3 ottobre 2023. Dassilva è già stato rilasciato. L’omicidio della donna resta senza colpevoli.

Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, l’uomo accusato di aver ucciso la pensionata di 78 anni il 3 ottobre 2023. Dopo la sentenza è stato immediatamente scarcerato, nonostante la Procura avesse chiesto l’ergastolo. La sentenza è arrivata alle 2 di notte: il processo finisce così, ma – come ricostruisce il Resto del Carlino – potrebbe anche non finire qui qualora la procura di Rimini dovesse fare ricorso in Appello. Ma questa prospettiva e un primo alt della Corte per terminare la lettura del dispositivo non ha soffocato i momenti di giubilo che l’assoluzione ha portato con sé negli animi di chi si trovava in tribunale tra il pubblico, per sostenere l’innocenza di Dassilva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Svolta nel delitto di Pierina Paganelli: assolto Dassilva, è già fuori. L’omicidio della pensionata resta impunito

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Caso Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte: Louis Dassilva assolto dall'accusa di omicidio

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