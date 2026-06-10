Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di omicidio e liberato. La sentenza di primo grado ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. Dassilva ha commentato con emozione la decisione, affermando che “ha vinto la giustizia”. Il caso riguarda il delitto di Pierina Paganelli, rimasto irrisolto, e la sua morte continua a essere un mistero. La procura potrà presentare appello contro la sentenza.

AGI - "Ha vinto la giustizia". Sono queste le prime parole, rotte dalle lacrime, pronunciate da Louis Dassilva subito dopo la lettura della sentenza di primo grado che lo ha assolto dall'accusa di omicidio. Il 35enne senegalese ha lasciato il carcere dopo quasi due anni di custodia cautelare, riassaporando la libertà e mettendo un punto – almeno per ora – a uno dei casi di cronaca più mediatici degli ultimi anni. La decisione dei giudici ha sgretolato l'impianto accusatorio della Procura di Rimini, che vedeva in Dassilva l'unico e spietato responsabile della morte della pensionata Pierina Paganelli. Per capire cosa abbia... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il delitto di Pierina Paganelli resta un giallo: Louis Dassilva assolto e scarcerato

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Rimini delitto Pierina Paganelli i legali di Louis Dassilva dopo la conferma del carcere

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