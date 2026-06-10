Omicidio Pierina Paganelli Dassilva assolto | è libero Le lacrime fuori dal carcere | Ha vinto la giustizia

Nella notte, dopo più di 16 ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli. L'uomo è stato liberato subito dopo la sentenza. Fuori dal carcere, Dassilva ha pianto e ha dichiarato: «Ha vinto la giustizia». La decisione è arrivata poco dopo le 2 di notte.

Louis Dassilva assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte, dopo le 2 e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Dassilva rischiava la condanna all'ergastolo, chiesta dal pm Daniele Paci, ed era in carcere da luglio 2024. Era arrivato in aula poco prima della lettura del dispositivo, accolta da un boato dei tanti amici e conoscenti, anche connazionali senegalesi, oltre che dalla moglie Valeria Bartolocci, ed è uscito dall'aula scortato dalla Penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime: «Ha vinto la giustizia»

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Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. La sentenza è stata emessa alle 2.25 x.com

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