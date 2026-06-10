Un'azienda agricola nell'Appennino è stata multata per oltre 4.000 euro dai carabinieri forestali. L'intervento ha riguardato sversamenti non autorizzati di reflui zootecnici nel suolo e problemi nei sistemi di stoccaggio dei liquami. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità nella gestione dei liquami e nelle pratiche di smaltimento. L’azienda è stata quindi sanzionata per violazioni ambientali legate allo smaltimento dei reflui.

Reggio Emilia, 10 giugno 2026 – I carabinieri forestali hanno sanzionato per oltre 4.000 euro un’azienda agricola di Toano, nell’Appennino, per sversamenti nel suolo di reflui zootecnici e irregolarità nei sistemi di stoccaggio. Il blitz dei militari di Carpineti è scattato dopo ripetute segnalazioni arrivate da alcuni cittadini riguardo a persistenti emissioni di cattivi odori. Il sopralluogo ha permesso di accertare irregolarità nello spargimento dei liquami superiori ai limiti consentiti causando danni alla vegetazione con la formazione di pozze di percolato. Le verifiche si sono poi estese alle infrastrutture di stoccaggio dell’allevamento, dove è emersa una carente manutenzione dei contenitori e delle vasche di cemento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sversamenti irregolari di liquami nel suolo, sanzionata un’azienda agricola

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