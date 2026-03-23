È stato deferito in stato di libertà il titolare di un’azienda agricola di Latina per gestione illecita di effluenti di allevamento. L’azione è stata compiuta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno, intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa Carabinieri, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. Controlli ambientali e segnalazione della Centrale Operativa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Priverno hanno effettuato un intervento mirato in seguito a una segnalazione pervenuta dalla Centrale Operativa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latina, stalla scarica liquami in strada: denunciato titolare di azienda agricola dai Carabinieri Forestali

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