Sversamenti illeciti degli scarti dell’allevamento | denunciato il titolare dell’azienda agricola

Gestione illecita degli effluenti di allevamento: questo quanto scoperto nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo forestale di Priverno nella zona della Chiesuola a Latina nel corso di una serie di controlli. I militari, giunti sul posto, hanno infatti rilevato la presenza di materiale stagnante, riconducibile visivamente ad effluenti di allevamento con odore caratteristico, all’interno della cunetta stradale. Nei pressi della canaletta di scolo era presente una stalla con dei bovini ed è stato notato che nei terreni limitrofi e confinanti con la cunetta stradale era stata effettuata un’utilizzazione agronomica con il riutilizzo di effluenti di allevamento sui terreni di proprietà di un’azienda e una parte di questi era confluita direttamente nella stessa cunetta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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