Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Super Karaoke. Tra gli ospiti figurano Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale. La conduttrice è Michelle Hunziker. La serata si svolge con esibizioni e interventi di questi artisti, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sugli eventi specifici.

Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale animano la serata finale dello show condotto da Michelle Hunziker. Secondo e ultimo appuntamento con Super Karaoke. Stasera su Canale 5, in prima serata, al termine de La Ruota della Fortuna, Michelle Hunziker torna alla guida dello show musicale che riporta in televisione uno dei format più popolari degli anni '90, tra grandi successi da cantare e sfide tra concorrenti. Tra gli ospiti della puntata ci saranno Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale. I quattro artisti saliranno sul palco per esibirsi insieme ai concorrenti e ripercorrere alcuni dei brani più amati dal pubblico. Anche nella seconda serata saranno protagoniste persone comuni, chiamate a mettersi alla prova . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Karaoke: gli ospiti della seconda puntata, stasera su Canale 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Max Pezzali, il medley della prima serata

Notizie e thread social correlati

Super Karaoke con Michelle Hunziker su Canale 5: ospiti e anticipazioni della seconda puntata | 10 giugno 2026Il programma “Super Karaoke” con Michelle Hunziker torna su Canale 5 per la seconda puntata.

Leggi anche: Super Karaoke torna su Canale 5: gli ospiti di stasera

Temi più discussi: Il Karaoke di Fiorello in versione Super; Super Karaoke al via stasera su Canale 5 con Michelle Hunziker e tanti ospiti; Super Karaoke; Super Karaoke con Michelle Hunziker, tutti gli ospiti: c'è Sal Da Vinci.

Michelle Hunziker racconta il ritorno di Super Karaoke su Canale 5. Due serate evento tra musica italiana, grandi ospiti e migliaia di persone in piazza a Ferrara #MichelleHunziker #SuperKaraoke #canale5 x.com

Volevo solo vantarmi un po' del primo talent show di mia figlia! Ha imparato questo in 3 settimane. Prima esibizione di fronte a persone e ha superato la nervosità come una campionessa! reddit

Super Karaoke: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con grandi ospitiMichelle Hunziker conduce la nuova puntata di Super Karaoke su Canale 5 con ospiti come Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. megamodo.com

Super Karaoke, stasera l’ultima puntata con Michelle Hunziker: cast, scaletta e ospiti su Canale5Questa sera, mercoledì 10 giugno, va in onda la seconda e ultima puntata di Super Karaoke con Michelle Hunziker ... fanpage.it