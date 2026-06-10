Super Karaoke con Michelle Hunziker su Canale 5 | ospiti e anticipazioni della seconda puntata | 10 giugno 2026

Da superguidatv.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il programma “Super Karaoke” con Michelle Hunziker torna su Canale 5 per la seconda puntata. La trasmissione, rivisitata rispetto alla versione originale, ha riscosso successo alla prima puntata, attirando un pubblico numeroso e ottenendo buoni ascolti. La conduttrice è affiancata da ospiti ancora da annunciare. La seconda puntata è prevista per il 10 giugno 2026.

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Dopo il grande successo della prima puntata torna il “ Super Karaoke “ di Michelle Hunziker. La versione rinnovata dello storico programma cult, che ha lanciato Fiorello, è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico facendo registrare ottimi ascolti. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della seconda ed ultima puntata di stasera, mercoledì 10 giugno 2026. Super Karaoke torna la gara a Ferrara dopo il successo di ascolti della prima serata. Stasera, mercoledì 10 giugno 2026, dalle ore 22 circa appuntamento con la seconda puntata di “ Super Karaoke “, il format televisivo più iconico e popolare del piccolo schermo tornato in tv in una veste del tutto nuova con la conduzione di Michelle Hunziker. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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